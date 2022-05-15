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«Морской диверсант»: в порту Мариуполя подняли со дна малое судно ВСУ для разминирования

Станислав Иващенко
17:32 15.05.2022
В результате ударов ВС РФ у корабля повреждены мачта, корпус, снаряд также попал в рубку связи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Малое судно украинского флота предназначалось для минирования акватории у морского порта в Мариуполе. Российские военные еще в первые дни специальной военной операции по защите Донбасса ударили по кораблю, в результате чего он затонул. Корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко рассказал, что данное судно на данный момент поднимают и собираются разминировать.

«Они (российские военные - прим. ред.) снесли мачту, ударили в корпус корабля и также снаряд попал в рубку связи. И на протяжении нескольких месяцев это судно пролежало на дне морском. Его сейчас поднимают и будут разминировать», - отметил корреспондент.

Ранее корреспондент «Звезды» показал, как саперы ДНР разминируют окрестности Мариуполя. Саперы Донецкой народной республики недавно прошли обучение у специалистов Международного противоминного центра Министерства обороны России. Военнослужащие экипированы по последнему слову военной техники.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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