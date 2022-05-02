Житель Первомайска рассказал, как чудом выжил при попадании снаряда ВСУ в его квартиру
Житель Первомайска рассказал корреспонденту «Звезды» Алексею Алексееву о том, как ему удалось спастись от попадания украинского боеприпаса, который прилетел прямо в его квартиру. По словам мужчины, он научился на слух определять, когда к дому приближается снаряд. Житель Первомайска отметил, что он успел убежать из комнаты всего за несколько мгновений до взрыва.
«Приходится бегать в подвал. За минуту до прилета услышал звук, я уже прекрасно слышу мины. И это был снаряд, кажется, 152-й. Потом я нашел его осколки. За минуту успел спуститься в подвал. Снаряд попал не в окно, а в перемычку между спальней и подъездом», - рассказал мужчина.
Украинские военные прошедшей ночью обстреляли два района Донецка. В течение тринадцати минут по населенным пунктам были выпущены снаряды калибром 122 мм и ракеты из БМ-21 «Град». Как уточнялось, обстрелы были зафиксированы в Куйбышевском и Кировском районе.
Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Алексей Алексеев, Николай Баранов