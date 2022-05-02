В Италии предложили временно разрешить компаниям платить за газ в рублях

Компаниям нужно дать период в несколько месяцев, чтобы разобраться в правовой базе и последствиях, отметил итальянский министр.

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Европейским энергетическим компаниям следует временно разрешить платить за российский газ в рублях. Такую точку зрения выразил министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани.

«Я думаю, что было бы хорошо, по крайней мере, на несколько месяцев разрешить компаниям продолжать платить в рублях, пока мы понимаем правовую базу и последствия», - сказал он в интервью изданию Politico.

По его словам, он хотел бы от Европейской комиссии «быстрого и четкого» заявления, которое подтвердило бы, что компании могут платить за газ в рублях.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что если западные страны хотят продолжать оплачивать поставки российского газа, то им нужно открыть счета в банках РФ. Поступающие средства банк будет конвертировать в рубли. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, по состоянию на конец апреля большинство ключевых партнеров уже дали согласие на переход на предложенную Москвой схему оплаты.