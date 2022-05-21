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Иностранным журналистам показали «уничтоженную» Каховскую ГЭС

Екатерина Радомская
05:00 21.05.2022
Представители западной прессы своими глазами увидели нормально работающую станцию и смогли пообщаться с жителями освобожденных от украинских националистов территорий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Херсонскую область прибыла группа иностранных журналистов, чтобы свериться с мнением других прозападных СМИ о ситуации на освобожденных от украинских националистов территориях. Первый визит с проверкой был нанесен на Каховскую ГЭС. 

«Я много читала по поводу этой ГЭС, очень много западные СМИ писали о том, что она разрушена, что российская армия полностью ее уничтожила. Но сейчас мы видим, что все работает. У Крыма теперь есть вода и электричество. Я не могу сказать ничего, кроме того, что западная пропаганда просто врала нам», - признала независимый журналист из Нидерландов Соня Вантенде.   

Российские военные не только сохранили станцию, но и провели инженерную разведку. И не зря - на Каховской ГЭС обнаружились самодельная взрывчатка и мины. Последствия от взрыва могли быть катастрофичными. 

«Нам повезло, посмотрите - в принципе, все осталось целым. Все города, которые на левом берегу находятся, населенные пункты - все целы. Гидроэлектростанция осталась цела, слава Богу. Потому что катастрофа, которая могла бы произойти в случае реализации подобных диверсий, она, очевидно, была бы непоправимой», - объяснил руководитель военно-гражданской администрации Каховского административного района Владимир Леонтьев.   

Каховская ГЭС работает на полную мощность. Сейчас задействованы четыре из шести турбин. Иностранные журналисты смогли самостоятельно удостовериться, что нет никакой опасности для работы станции. Жизнь в Херсоне находится в мирном русле - херсонский водоканал снабжает артезианской водой не только весь город, но и близлежащие районы. Цены на воду не менялись с прошлого года - куб за 70 копеек. Так что воды хватает не только в Херсонской области, но и в близлежащем Крыму. 

«Много лет у Крыма не было ни воды, ни электричества, а с приходом российской армии у Крыма есть возможность спокойно пользоваться электричеством и водоснабжением», - констатировал индийский журналист с телеканала TV9 Маниш Джа.  

В завершение пресс-тура иностранные журналисты посетили Скадовский дельфинарий - воде и миру рады не только люди. Никто не запрещал репортерам общаться и с местными жителями.

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