Американское посольство возобновило свою работу на Украине

Кроме этого, во Львове обсуждался вопрос строительства крупного реабилитационного центра.

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Американское посольство вернулось во Львов, чтобы продолжить свою работу. Об этом заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.

«Мы рады вернуться. Продолжим делать здесь все возможное, чтобы помочь украинцами», - отметила она в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

Также уточняется, что Мэр Львова Андрей Садовой на встрече с дипломатом поднял вопрос строительства крупного реабилитационного центра.

«Он сегодня критически необходим для тяжелораненых украинцев. Мы очень нуждаемся в помощи международных партнеров», - отметил Садовой в соцсетях.

Ранее президент США Джо Байден запросил у американского конгресса дополнительные 33 миллиарда долларов на новую помощь Украине в условиях продолжающейся спецоперации РФ по защите республик Донбасса. Уточняется, что американской администрацией из общего пакета запрошенных средств планируется выделить около 20,4 миллиарда «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности» Украине.