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FT назвала страны ЕС с рекордной инфляцией из-за зависимости от России

Виктория Ивашечкина
06:20 21.05.2022
Утверждается, что падение доходов в еврозоне связано с резким ростом цен на энергоносители.
FT назвала страны ЕС с рекордной инфляцией из-за зависимости от России
© Фото: Carl Campbell, Unsplash
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Газета Financial Times пишет, что наибольший рост потребительских цен в Евросоюзе наблюдается в странах Балтии и Восточной Европе из-за их энергетической зависимости от РФ. 

С двузначной инфляцией, как уточняют авторы статьи, столкнулась треть стран-членов ЕС. Больше всех страдает Эстония. За год потребительские цены выросли почти на 19%. В Литве этот показатель достиг 16,8%, в Болгарии - 14,4%, в Чехии - 14,2%, в Румынии - 13,8%.

Как отметили эксперты, падение доходов в еврозоне связано с резким ростом цен на энергоносители.

«Однако их высокая инфляция также отражает недавний более динамичный экономический рост и сжатые рынки труда», - пишет издание.

Ранее сообщалось, что шестой пакет санкций Евросоюза против России был заблокирован. Главным препятствием выступает эмбарго на поставки российской нефти, полного отказа от нее планировалось добиться через девять месяцев. Ряд стран выступили противниками такой меры, особенно активно оспаривает эмбарго Венгрия.

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