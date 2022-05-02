В Москве почтили память погибших в результате трагедии в одесском Доме профсоюзов

Ровно восемь лет назад, 2 мая 2014 года, националисты заблокировали активистов «антимайдана» в здании и подожгли.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

К стеле Одессы в Александровском саду в Москве толпы людей несут цветы в память о жертвах трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. В эти же минуты красные гвоздики, как символ памяти и скорби, несут к посольству Украины в российской столице.



Напротив посольства также прошла репетиция стихийного концерта американской пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы. Выступление состоится в рамках акции «Одесса. Помним», посвященной памяти жертв страшных событий 2014 года.

Напомним, ровно восемь лет назад в Одессе националисты заблокировали активистов «антимайдана» в Доме профсоюзов и подожгли. В результате страшной трагедии погибли 48 человек, сотни были ранены. В этом году местные власти запретили даже проводить памятные мероприятия.

Ранее в МИД РФ заявили, что будут добиваться наказания для всех причастных к трагедии в одесском Доме профсоюзов. В дипведомстве отметили, что «”цивилизованный” Запад нецивилизованно промолчал», когда происходили эти страшные события. В МИД заверили, что данное преступление не будет забыто.