В США призвали выгнать Турцию из НАТО из-за позиции по Финляндии и Швеции

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Турции больше не место в НАТО и ее необходимо исключить из альянса. В этом уверен президент американского аналитического центра Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс. Свою категоричность он объяснил позицией Анкары по отношению к вступлению в НАТО Швеции и Финляндии.

«С 1952 по 2002 года Турция была очень хорошим союзником НАТО, но последние 20 лет стала крайне плохим. Даже не союзником. Анкара проводит политику, враждебную членам НАТО, таким как Греция, она вторглась в Сирию, угрожает Европе сирийскими мигрантами, покупает комплексы С-400 у России. Пришло время исключить Турцию из НАТО. Пусть идет к России, Китаю и Ирану. Скатертью дорога», - заявил Пайпс в эфире TVP World.

Ранее Финляндия и Швеция подали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция заявила о своем несогласии из-за подходов Стокгольма и Хельсинки к решению курдского вопроса. Пайпс счел подобное поведение Турции «шантажом». С его слов, Анкара пытается торговаться в поисках наиболее выгодных условий для себя.