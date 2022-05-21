МЧС РФ доставило в Донбасс и на Украину более 21 тысячи тонн гумпомощи

В ведомстве также рассказали, что на освобожденных украинских территориях выдают единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

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МЧС России доставило в ДНР, ЛНР, а также на Украину с начала спецоперации более 21 тысячи тонн гуманитарной помощи.

«С начала гуманитарной операции 337 колоннами доставлено более 21 тысячи тонн гуманитарного груза», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также в МЧС сообщили о том, что на освобожденных территориях Украины выдают единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. На данный момент приняты более 21 тысячи заявлений, деньги получили свыше 19 тысяч человек.

Ранее МЧС РФ показало кадры разминирования Мариуполя совместно со спасателями ДНР. В работе сотрудники ведомства используют возможности специального робототехнического комплекса, способного производить очистку от всех разновидностей противопехотных мин. Он также защищен от всевозможных видов противотанковых мин.