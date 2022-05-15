МЧС РФ показало кадры разминирования Мариуполя совместно со спасателями ДНР

Сотрудники МЧС РФ и МЧС ДНР совместно трудятся над очисткой территории Мариуполя от взрывоопасных объектов.

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На территории Мариуполя продолжается тщательное обследование местности на предмет взрывчатки. Активное участие в разминировании территории города принимает сводный отряд пиротехнических работ МЧС России и их коллеги из Донецкой народной республики.

В работе сотрудники МЧС используют возможности специального робототехнического комплекса, способного производить очистку от всех разновидностей противопехотных мин. Он также защищен от всевозможных видов противотанковых мин. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

К настоящему времени силам МЧС РФ и МЧС ДНР совместно удалось найти свыше 1500 взрывоопасных предметов. Все обнаруженные в ходе работ опасные объекты ликвидируются саперами ДНР.