По словам мужчины, только Россия сможет привлечь к ответственности всех причастных к этим страшным событиям.

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Пострадавший в ходе трагических событий в Доме профсоюзов в Одессе Сергей Долженков рассказал «Звезде» о жизни после страшного обстрела. Напомним, ровно восемь лет назад, 2 мая 2014 года, националисты заблокировали активистов «антимайдана» в здании и подожгли. В этом году местные власти запретили проводить памятные мероприятия.

Сергей отметил, что суд над виновными в этой трагедии должен состояться, и это зависит от России.

«Только российские органы правосудия могут привлечь к ответственности тех, кто это заказал и тех, кто это спланировал», - отметил Долженков.

По словам пострадавшего в трагедии, в конце декабря 2019 сотрудники СБУ предложили поучаствовать в обмене военнопленными между Украиной и ЛДНР. Сергей дал согласие. Сейчас он живет в Москве.

«До сих пор в ноге у меня есть пуля. Оставил ее на память. Такое никогда не забудешь. Во время пожара мне прострелили обе ноги», - подчеркнул мужчина.

По его словам, с другими выжившими в ходе трагедии он не общается, но знает их лично. Напомним, большинство погибших в трагедии были сторонниками движения «Куликово поле». Это движение возникло в Одессе как объединение несогласных с итогами Евромайдана.

Ранее в МИД РФ заявили, что будут добиваться наказания для всех причастных к трагедии в одесском Доме профсоюзов. В ведомстве также отметили, что «цивилизованный» Запад нецивилизованно промолчал, когда происходили страшные события.