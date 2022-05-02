В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Осталась пуля в ноге»: раненный в одесском Доме профсоюзов рассказал о жизни после трагедии

Виктория Ивашечкина
15:11 02.05.2022
По словам мужчины, только Россия сможет привлечь к ответственности всех причастных к этим страшным событиям.
«Осталась пуля в ноге»: раненный в одесском Доме профсоюзов рассказал о жизни после трагедии
© Фото: Александр Полищук, РИА Новости
Читайте нас на:

Пострадавший в ходе трагических событий в Доме профсоюзов в Одессе Сергей Долженков рассказал «Звезде» о жизни после страшного обстрела. Напомним, ровно восемь лет назад, 2 мая 2014 года, националисты заблокировали активистов «антимайдана» в здании и подожгли. В этом году местные власти запретили проводить памятные мероприятия.

Сергей отметил, что суд над виновными в этой трагедии должен состояться, и это зависит от России.

«Только российские органы правосудия могут привлечь к ответственности тех, кто это заказал и тех, кто это спланировал», - отметил Долженков.

По словам пострадавшего в трагедии, в конце декабря 2019 сотрудники СБУ предложили поучаствовать в обмене военнопленными между Украиной и ЛДНР. Сергей дал согласие. Сейчас он живет в Москве.

«До сих пор в ноге у меня есть пуля. Оставил ее на память. Такое никогда не забудешь. Во время пожара мне прострелили обе ноги», - подчеркнул мужчина.

По его словам, с другими выжившими в ходе трагедии он не общается, но знает их лично. Напомним, большинство погибших в трагедии были сторонниками движения «Куликово поле». Это движение возникло в Одессе как объединение несогласных с итогами Евромайдана.

Ранее в МИД РФ заявили, что будут добиваться наказания для всех причастных к трагедии в одесском Доме профсоюзов. В ведомстве также отметили, что «цивилизованный» Запад нецивилизованно промолчал, когда происходили страшные события.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:11 В стране и мире
«Осталась пуля в ноге»: раненный в одесском Доме профсоюзов рассказал о жизни после трагедии
15:03 В стране и мире
Видео
Горят леса, жителей эвакуируют: площадь пожаров под Минусинском достигла почти 300 гектаров
14:52 Армия
Видео
Корреспондент «Звезды» показал подготовку к эвакуации гражданских с «Азовстали»
14:08 В стране и мире
Россиянам разрешили сочетать льготную ипотеку с рыночной и увеличить лимит до 15-30 млн рублей
13:59 В стране и мире
Видео
Политолог объяснила, кто является «заказчиком» жестокой расправы в одесском Доме профсоюзов
Популярное
Видео
«Не боятся и обезболиваются»: как ВСУ выдавали наркотики бойцам нацбата «Донбасс»*
Видео
Высокоточный удар: кадры пуска ракеты«Оникс» в рамках спецоперации
МО: ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Орехове и обвиняют в этом ВС России
Видео
«Бесспорная мощь»: кадры ударов по позициям ВСУ ракетами комплекса «Искандер»
Видео
«Остановитесь»: сложивший оружие солдат ВСУ обратился к сослуживцам
МО РФ: боевики нацбатальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря в Святогорске
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.