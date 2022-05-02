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В Конгресс США внесена резолюция о привлечении военных на Украину

Максим Цепков
02:15 02.05.2022
Инициатива даст право президенту США использовать американских военнослужащих на территории Украины.
В Конгресс США внесена резолюция о привлечении военных на Украину
© Фото: pixabay.com
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В Конгресс США внесен проект резолюции, которая уполномочит президента страны использовать американских военных на территории Украины в случае различных сценариев. Об этом заявил член палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер.

«Мы должны встать на защиту человечества и сделать это вместе с нашими союзниками», - цитируют слова Кинзингера РИА Новости.

В пояснительной записке к проекту политик подчеркнул, что в случае одобрения его инициативы американский лидер Джо Байден сможет направить силы Соединенных Штатов Америки на территорию Украины для реагирования на возможные сценарии.

Ранее стало известно, что Вашингтон хочет усилить нацбезопасность США за счет российских специалистов. Администрация Джо Байдена рассматривает способ переманить российских ученых в области высоких технологий. Отмечается, что в таком случае возможна отмена некоторых визовых требований для квалифицированных специалистов в области инженерии и математики.

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