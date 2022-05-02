В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Политолог объяснила, кто является «заказчиком» жестокой расправы в одесском Доме профсоюзов

Анна Назайкина
13:59 02.05.2022
Она подчеркнула, что орудием киевского режима стали ультраправые боевики, которые шли зачищать Одессу - город, в котором было много сторонников нормализации отношений с Россией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Денис Петров, РИА Новости
Читайте нас на:

Историк, политолог Анна Арямова объяснила, почему произошла трагедия в Одессе 2 мая 2014 года, а также рассказала, какое значение она имела для страны. По словам эксперта, родственники погибших в страшных событиях в Доме профсоюзов при сегодняшнем киевском режиме не смогут узнать правды и не увидят наказания преступников.

«Сам режим, который установлен сегодня на Украине, он является заказчиком этого преступления...Это ультраправые националисты, абсолютно отмороженные. Другое слово сложно придумать. Но заказчиками является тот же политический режим, который сегодня также прикрывается своими людьми, народом украинским», - заявила она.

По словам Арямовой, ситуация, сложившаяся на Украине, является следствием власти политического режима - антинародного, антироссийского, антиукраинского.

«Учитываются только шкурные интересы. Пока на Украине сохраняется националистический режим, родственники погибших, к сожалению, не узнают тех, кто был заказчиком», - добавила историк.

Политолог подчеркнула, что орудием киевского режима стали ультраправые боевики, националисты, которые шли зачищать Одессу - город, в котором было много сторонников нормализации отношений с Россией.

«Под видом футбольных болельщиков, киевским режимом туда были стянуты боевики, которые очень организованно, очень четко проводили зачистку. Они физически уничтожали противников “майдана”. На мой взгляд, это варварское событие открыло глаза большому количеству, что за люди пришли к власти в Киеве, на то, какой это будет режим», - заявила Арямова.

Ранее «Звезда» в новом ролике, снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских радикалов, рассказала о трагических событиях восьмилетней давности, произошедших в одесском Доме профсоюзов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:11 В стране и мире
«Осталась пуля в ноге»: раненный в одесском Доме профсоюзов рассказал о жизни после трагедии
15:03 В стране и мире
Видео
Горят леса, жителей эвакуируют: площадь пожаров под Минусинском достигла почти 300 гектаров
14:52 Армия
Видео
Корреспондент «Звезды» показал подготовку к эвакуации гражданских с «Азовстали»
14:08 В стране и мире
Россиянам разрешили сочетать льготную ипотеку с рыночной и увеличить лимит до 15-30 млн рублей
13:59 В стране и мире
Видео
Политолог объяснила, кто является «заказчиком» жестокой расправы в одесском Доме профсоюзов
Популярное
Видео
«Не боятся и обезболиваются»: как ВСУ выдавали наркотики бойцам нацбата «Донбасс»*
Видео
Высокоточный удар: кадры пуска ракеты«Оникс» в рамках спецоперации
МО: ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Орехове и обвиняют в этом ВС России
Видео
«Бесспорная мощь»: кадры ударов по позициям ВСУ ракетами комплекса «Искандер»
Видео
«Остановитесь»: сложивший оружие солдат ВСУ обратился к сослуживцам
МО РФ: боевики нацбатальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря в Святогорске
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.