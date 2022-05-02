Политолог объяснила, кто является «заказчиком» жестокой расправы в одесском Доме профсоюзов

Она подчеркнула, что орудием киевского режима стали ультраправые боевики, которые шли зачищать Одессу - город, в котором было много сторонников нормализации отношений с Россией.

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Историк, политолог Анна Арямова объяснила, почему произошла трагедия в Одессе 2 мая 2014 года, а также рассказала, какое значение она имела для страны. По словам эксперта, родственники погибших в страшных событиях в Доме профсоюзов при сегодняшнем киевском режиме не смогут узнать правды и не увидят наказания преступников.

«Сам режим, который установлен сегодня на Украине, он является заказчиком этого преступления...Это ультраправые националисты, абсолютно отмороженные. Другое слово сложно придумать. Но заказчиками является тот же политический режим, который сегодня также прикрывается своими людьми, народом украинским», - заявила она.

По словам Арямовой, ситуация, сложившаяся на Украине, является следствием власти политического режима - антинародного, антироссийского, антиукраинского.

«Учитываются только шкурные интересы. Пока на Украине сохраняется националистический режим, родственники погибших, к сожалению, не узнают тех, кто был заказчиком», - добавила историк.

Политолог подчеркнула, что орудием киевского режима стали ультраправые боевики, националисты, которые шли зачищать Одессу - город, в котором было много сторонников нормализации отношений с Россией.

«Под видом футбольных болельщиков, киевским режимом туда были стянуты боевики, которые очень организованно, очень четко проводили зачистку. Они физически уничтожали противников “майдана”. На мой взгляд, это варварское событие открыло глаза большому количеству, что за люди пришли к власти в Киеве, на то, какой это будет режим», - заявила Арямова.

Ранее «Звезда» в новом ролике, снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских радикалов, рассказала о трагических событиях восьмилетней давности, произошедших в одесском Доме профсоюзов.