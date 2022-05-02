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Эксперт объяснил категоричный отказ Венгрии от эмбарго на российский газ

Анна Касаткина
13:44 02.05.2022
Страна сильно зависит от российских поставок в силу своего географического положения, отметил собеседник.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Газпром
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Отказ от российского газа будет гибелен для венгерской экономики, альтернативы обойдутся стране гораздо дороже. Так промышленный эксперт Леонид Хазанов в разговоре со «Звездой» объяснил угрозу Венгрии наложить вето на санкции Евросоюза против российского газа.

Эксперт пояснил, что страна импортирует порядка 10,2 миллиарда кубометров природного газа в год и сильно зависит от российских поставок в силу своего географического положения.

«С одной стороны, Венгрия находится в центре всех европейских трубопроводов. С другой стороны, совершенно очевидно, что импорта сжиженного газа для обеспечения потребностей Европы не хватит (в случае отказа от газа из РФ. - Прим.ред.). Лучше ситуация окажется в странах, имеющих прибрежные терминалы для газификации: это Германия, это Польша, это Франция, это Испания. А Венгрия к морю не выходит, она сухопутная страна и, соответственно, если она что-то получит, какие-то объемы сжиженного газа - это очень незначительное количество, и это будет строить дорого», - отметил Хазанов.

Вариант получать раз по реверсу Венгрию тоже не устроит, так как и он обойдется ей очень дорого: «он (газ. - Прим.ред.) в круговую пойдет и каждая страна на пути его следования будет какую-то плату взимать», сказал собеседник.

«Отказаться от нашего газа - это значит убить венгерскую экономику. Венгерское правительство этого не хочет, кстати, как и других стран, по большому счету, но вынуждены действовать в общем ключе», - подчеркнул Хазанов.

Ранее в канцелярии премьер-министра Венгрии заявили, что страна никогда не поддержит линию санкционной политики в отношении Москвы в сфере энергетик. Будапешт наложит вето на любую инициативу Европейского союза, которая может привести к ограничению импорта энергоносителей из РФ, сказал руководитель канцелярии Гергей Гуляш.

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