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Количество заболевших «неизвестной лихорадкой» в КНДР превысило 2,4 млн человек

Ян Брацкий
03:03 21.05.2022
Первый случай инфицирования новой коронавирусной инфекцией в Северной Корее был зафиксирован 12 мая.
Количество заболевших «неизвестной лихорадкой» в КНДР превысило 2,4 млн человек
© Фото: Lee Jae-Won AFLO Globallookpress
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Количество пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции в Северной Корее превысило 2,4 миллиона человек. Об этом сообщили власти КНДР. За минувшие сутки врачи выявили еще 219 030 инфицированных, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Из общего числа больных лихорадкой поправились 1,76 млн жителей, 692 тыс. проходят лечение. За прошедшие сутки умер один человек, общее число летальных исходов составляет 66», - сообщило агентство.

О первом случае выявления COVID-19 в КНДР стало известно 12 мая. Сразу после соответствующего заявления ЦТАК, было созвано заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. Лидер страны Ким Чен Ын распорядился объявить карантин во всех уездах.

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