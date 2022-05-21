Reuters: Германия и Италия разрешили своим компаниям открыть рублевые счета для покупки газа

Утверждается, что компании смогут сделать это без нарушения ограничительных мер, введенных ранее против России.

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Немецкие и итальянские власти сообщили импортерам российского газа, что они могут открывать рублевые счета, если платежи через «Газпромбанк» проходят «не в российской валюте». При этом компании смогут делать это без нарушения ограничительных мер, введенных против России. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Также утверждается, что Германия действовала в этом вопросе в координации с ЕС. В свою очередь итальянские власти также контактировали с Европейской комиссией и «получили разъяснения, как законно покупать российский газ».

Несколькими днями ранее сообщалось, что итальянская компания Eni сообщила о начале процесса открытия двух счетов в «Газпромбанке» для оплаты поставок газа (в рублях и евро). По словам ее представителей, это не будет противоречить введенным антироссийским санкциям.