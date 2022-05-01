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«Мы возмущались, как вы можете нас удерживать»: покинувшая «Азовсталь» женщина о ситуации на заводе

19:07 01.05.2022
До этого в Минобороны РФ заявляли, что с территории завода «Азовсталь» благодаря инициативе президента РФ Владимира Путина удалось эвакуировать 80 человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Одна из эвакуированных с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе женщина рассказала, что мирные жители пытались выехать с его территории несколько раз, однако украинские боевики попросту не давали им этого сделать.

«Мы все возмущались, как вы можете нас удерживать, мы же добровольно прятались от обстрелов, бежали, прятались. Нам было страшно», - рассказала женщина.

Напомним, в министерстве обороны России заявили, что с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе благодаря инициативе президента РФ Владимира Путина удалось эвакуировать 80 человек, среди которых были женщины и дети. Для безопасной эвакуации гражданских ВС РФ и НМ ДНР был открыт гумкоридор и обеспечен «режим тишины». Также гражданские лица, пожелавшие эвакуироваться с «Азовстали» в подконтрольные Киеву районы переданы ООН и МККК.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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