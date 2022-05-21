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Несколько регионов России ожидает «опасное солнце» в ближайшие дни

Виктория Ивашечкина
02:42 21.05.2022
В Северо-Кавказском и Южном федеральных округах индекс солнечной активности будет достигать высокого и очень высокого уровня.
Несколько регионов России ожидает «опасное солнце» в ближайшие дни
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что регионы Центрального, Сибирского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов в ближайшие дни ждет «опасное солнце» - повышенный уровень ультрафиолетового излучения.

«Даже несмотря на прохладную погоду, нужно быть уже осторожным на солнце. Индекс ультрафиолета не связан с температурой», - рассказала она, передает ТАСС.

При этом в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах индекс солнечной активности будет достигать высокого и очень высокого уровня. Более спокойная обстановка будет в Уральском, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в текущем году в Европейской части России ожидается теплое лето без каких-либо экстремальных температурных отклонений.

По словам синоптика, погода будет оставаться прохладной до конца мая. В июне не ожидается «ни экстремальной жары, ни экстремального холода».

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