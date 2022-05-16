Россиянам пообещали «умеренно теплое» лето

По словам Евгения Тишковца, прохладная погода в Европейской части страны будет оставаться прохладной до конца мая.

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Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в текущем году в Европейской части России ожидается теплое лето без каких-либо экстремальных температурных отклонений.

По словам синоптика, погода будет оставаться прохладной до конца мая. В июне не ожидается «ни экстремальной жары, ни экстремального холода», отметил Тишковец.

«В июне среднемесячная температура воздуха на большей части Европейской территории России будет соответствовать климатической норме, которая заложена для каждого город» , - уточнил Тишковец в интервью радио Sputnik.

Синоптик также подчеркнул, что по количеству осадков июньская погода в Европейской части России также будет соответствовать норме. При этом в июле и августе температура воздуха будет превышать норму, но без существенных отклонений от обычных показателей.

Кроме этого, синоптик не исключил летом таких атмосферных явлений, как град, гроза и сильный ветер. Однако, по словам Тишковца, предсказать их можно не ранее, чем за двое суток.