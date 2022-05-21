Освоить Арктику: в Санкт-Петербурге начались испытания ледостойкой платформы «Северный полюс»

На борту судна есть вертолетная площадка, мобильный полевой лагерь для размещения на льдинах и 16 лабораторий.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Санкт-Петербурге в День полярника начались ходовые испытания уникальной ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс».

Уже в сентябре она должна отправиться в свою первую экспедицию. На борту есть вертолетная площадка, мобильный полевой лагерь для размещения на льдинах и 16 лабораторий.

Благодаря оборудованию более 30 ученых смогут исследовать Арктику без риска для жизни. Как отметил в поздравительной телеграмме президент России Владимир Путин - в России открывается новая, прорывная эпоха в освоении полярной зоны.

Строительство платформы - лишь первый шаг, который позволит лучше узнать природу высоких широт и оценить перспективы развития Северного морского пути.

Ранее сообщалось, что атомные ледоколы впервые в этом году прокладывали маршруты на Севморпути в самое суровое для Арктики время - в январе. В частности, там 20 января работал ледокол проекта 10520 «Арктика». Так в «Атомфлоте» полным ходом идет подготовка к круглогодичной работе Северного морского пути.