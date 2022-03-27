Арктика круглый год: российский ледокол впервые проложил Севморпуть зимой

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Атомные ледоколы впервые в этом году прокладывали маршруты на Севморпути в самое суровое для Арктики время - в январе. В частности, там 20 января работал ледокол проекта 10520 «Арктика». Ранее в такое время совершались лишь экспериментальные прохождения, а теперь полным ходом идет подготовка к круглогодичному функционированию важнейшего торгового маршрута. Об этом в эфире «Военной приемки» сообщил директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица.

«В этот период времени никогда ледоколы не работали, были только экспериментальные рейсы разовые. Поэтому мы сейчас набираемся большого опыта. Идет планомерная работа для планирования работы на перспективу, чтобы осуществлять круглогодичную навигацию в этом секторе Севморпути», - заявил Ирлица.

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