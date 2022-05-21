Отстраненная от участия в международном конкурсе российская скрипачка раскрыла детали инцидента

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Скрипачка Лидия Кочарян рассказала о подробностях инцидента с недопуском российских музыкантов на международный конкурс имени Родолфо Липицера в Италии. В беседе со «Звездой» девушка поделилась подробностями происшествия.

«Я подала заявку на конкурс 30 апреля. Отправила все свои данные, заявку на участие, ждала от них ответа. Обычно, когда присылаешь письмо, приходит какое-то оповещение… Я ничего в ответ не получила», - рассказала Лидия.

Девушка трижды написала организаторам, однако ответа так и не дождалась. В итоге через две недели после подачи заявки ей пришло «пустое» письмо с единственным вложенным файлом, где было извещение об отказе. Его Кочарян распространила в социальных сетях.

«У меня возмущение, естественно, было…. Пришел просто пустой е-мейл, без ничего, с таким документом. Обычно пишут – здравствуйте, дорогой участник… Здесь просто пустое сообщение с PDF-файлом. Естественно, я разозлилась», - отметила скрипачка.

Вместе с Кочарян организаторы конкурса отказали еще двум музыкантам российского происхождения. По словам девушки, после публикации письма в социальной сети она получила неожиданную поддержку со стороны обычных итальянцев.