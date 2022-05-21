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Отстраненная от участия в международном конкурсе российская скрипачка раскрыла детали инцидента

Вадим Синицын
22:56 21.05.2022
Вместе с Лидией Кочарян организаторы конкурса имени Родолфо Липицера в Италии отказали еще двум музыкантам российского происхождения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Скрипачка Лидия Кочарян рассказала о подробностях инцидента с недопуском российских музыкантов на международный конкурс имени Родолфо Липицера в Италии. В беседе со «Звездой» девушка поделилась подробностями происшествия.

«Я подала заявку на конкурс 30 апреля. Отправила все свои данные, заявку на участие, ждала от них ответа. Обычно, когда присылаешь письмо, приходит какое-то оповещение… Я ничего в ответ не получила», - рассказала Лидия.

Девушка трижды написала организаторам, однако ответа так и не дождалась. В итоге через две недели после подачи заявки ей пришло «пустое» письмо с единственным вложенным файлом, где было извещение об отказе. Его Кочарян распространила в социальных сетях.

«У меня возмущение, естественно, было…. Пришел просто пустой е-мейл, без ничего, с таким документом. Обычно пишут – здравствуйте, дорогой участник… Здесь просто пустое сообщение с PDF-файлом. Естественно, я разозлилась», - отметила скрипачка.

Вместе с Кочарян организаторы конкурса отказали еще двум музыкантам российского происхождения. По словам девушки, после публикации письма в социальной сети она получила неожиданную поддержку со стороны обычных итальянцев.

© Лидия Кочарян

Информация получила широкое распространение и неожиданно сильный резонанс. Кочарян отметила, что ей написал даже мэр города Гориция, где проводится упомянутый международный конкурс, и принес свои извинения.

Сами организаторы конкурса никаких извинений не принесли. На данный момент они даже не вернули Кочарян сумму, которую она заплатила в качестве вступительного взноса за участие. По словам руководителя конкурса Лоренцо Куалли, запрет на участие россиян был принят по примеру аналогичных мер на других международных мероприятиях.

«Отмена» россиян и запрет на их участие в культурных и спортивных событиях в последнее время стали нормой в западных странах. Так, недавно российских и белорусских теннисистов отстранили от участия в Уимблдонском турнире. После этого Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) приняли решение не начислять рейтинговые очки спортсменам-участникам турнира 2022 года.

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