Армия Армия Армия

В МО РФ заявили, что ВСУ готовят в донецкой Константиновке провокацию по «бучинскому сценарию»

21:36 18.05.2022
Переодетые в форму российских военнослужащих боевики собираются расстрелять на камеру мирных украинских граждан, заявил руководитель гуманитарного штаба РФ Михаил Мизинцев.
В МО РФ заявили, что ВСУ готовят в донецкой Константиновке провокацию по «бучинскому сценарию»
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

Украинские военнослужащие под руководством западных кураторов готовят в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР) провокацию по «бучинскому сценарию». Об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

«По показаниям пленных военнослужащих ВСУ, в Константиновке Донецкой народной республики киевским режимом под руководством западных кураторов готовится очередная провокация по "бучинскому сценарию"», - сообщил он.

По словам Мизинцева, для реализации провокации переодетые в форму российских военнослужащих боевики с белыми повязками на руках должны расстрелять на камеру украинских мирных граждан. Фото и видеоматериалы, в частности, снятые видеорегистраторами якобы случайно проезжающих автомобилей, широко растиражируют в западных СМИ и на различных ресурсах в интернете после освобождения города ВС РФ, пояснил он.

«Изощренность таких циничных и жестоких провокаций с подачи иностранных кураторов, без преувеличения, перечеркнула все существующие нормы морали», - подчеркнул Мизинцев.

Ранее в гуманитарном штабе сообщили, что киевский режим провел кровавую провокацию по «бучинскому сценарию» в Харьковской области. Как сообщается, на участке дороги между населенными пунктами Старый и Новый Салтов украинские военные расстреляли шесть автомобилей мирных граждан с установленными на них белыми флагами.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:50 В стране и мире
Байден заявил, что поддерживает заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО
18:32 В стране и мире
Шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован
18:18 Армия
Видео
Вице-премьер Борисов рассказал, кто носит за Путиным ядерный чемоданчик
17:54 В стране и мире
Видео
Корреспондент показал, что заинтересовало иностранцев на освобожденном заводе Ильича в Мариуполе
17:33 В стране и мире
Россия и Турция договорились о начале приема карты «Мир» в турецких отелях
Популярное
Видео
Вице-премьер Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в войска
Видео
МО РФ: провал атаки под Запорожьем стоил Украине 26 танков, 12 БМП и 100 боевиков
Видео
Стрельба залпом: кадры запуска «Калибров» с фрегата ЧФ по военной инфраструктуре Украины
Видео
Опубликованы кадры сдачи в плен украинских боевиков с «Азовстали»
Песков не исключил разблокировку Meta* в России
Сдавшийся в плен британский наемник раскрыл подробности пребывания в Буче
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.