В МО РФ заявили, что ВСУ готовят в донецкой Константиновке провокацию по «бучинскому сценарию»

© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Украинские военнослужащие под руководством западных кураторов готовят в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР) провокацию по «бучинскому сценарию». Об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

«По показаниям пленных военнослужащих ВСУ, в Константиновке Донецкой народной республики киевским режимом под руководством западных кураторов готовится очередная провокация по "бучинскому сценарию"», - сообщил он.

По словам Мизинцева, для реализации провокации переодетые в форму российских военнослужащих боевики с белыми повязками на руках должны расстрелять на камеру украинских мирных граждан. Фото и видеоматериалы, в частности, снятые видеорегистраторами якобы случайно проезжающих автомобилей, широко растиражируют в западных СМИ и на различных ресурсах в интернете после освобождения города ВС РФ, пояснил он.

«Изощренность таких циничных и жестоких провокаций с подачи иностранных кураторов, без преувеличения, перечеркнула все существующие нормы морали», - подчеркнул Мизинцев.

Ранее в гуманитарном штабе сообщили, что киевский режим провел кровавую провокацию по «бучинскому сценарию» в Харьковской области. Как сообщается, на участке дороги между населенными пунктами Старый и Новый Салтов украинские военные расстреляли шесть автомобилей мирных граждан с установленными на них белыми флагами.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.