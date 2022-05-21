Во имя справедливости: теннисисты встали на защиту российских спортсменов

Есть шанс, что организаторы Уимблдона допустят российских и белорусских спортсменов к участию в турнире.

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Профессиональные теннисисты встали на защиту российских спортсменов. После отказа организаторов Уимблдона не допускать представителей России и Белоруссии на турнир «Большого шлема» ассоциации профессиональных игроков заявили, что отказываются начислять рейтинговые очки за победу в одном из самых старых и престижных турниров мира, назвав решение организаторов дискриминацией по национальному признаку.

«Возможность игроков любой национальности участвовать в турнирах без дискриминации имеет основополагающее значение для нашего Тура. Решение Уимблдона запретить российским и белорусским игрокам соревноваться в Великобритании этим летом подрывает этот принцип и целостность рейтинговой системы», - говорится в сообщении Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Такое же решение приняли женская (WTA) и международная (ITF) ассоциации. Это результат беспрецедентного движения спортивной солидарности игроков по всему миру. После того, как организаторы Уимблдона в апреле заявили об отстранении российских и белорусских теннисистов от участия в турнире, о несправедливости и предвзятости британских властей заговорили игроки со всего мира.

«То, что сильнейшие теннисисты, для которых и Медведев, и Рублев - серьезные соперники, высказались именно за то, чтобы не отстранять игроков - это говорит о том, что они порядочные люди. Это очень характерно для тенниса. Здесь разговор идет о человечности. Очень приятно, что они боролись, как могли. Представители ATP и WTA уговаривали организаторов Уимблдона, но, исчерпав все возможности, приняли такое решение», - сказала Анна Дмитриева, 18-кратная чемпионка СССР по теннису.

«Что касается наших спортсменов: Медведева, Хачанова, Карацева и Рублева, то они никак не пострадают в данной ситуации, не играя на Уимблдоне, потому что остальным конкурентам не будут начисляться очки за эти соревнования, и мы оказываемся в равных условиях вместе с ними», - заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Как говорят спортивные эксперты, теперь появляется шанс, что организаторы Уимблдона будут вынуждены допустить к турниру всех игроков без исключения, чтобы не терять престижный статус. И тогда вопрос, кто станет лучшим теннисистом на планете, решится в честной спортивной борьбе.

Ранее организаторы Уимблдонского турнира выразили сожаление о решении Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) не начислять рейтинговые очки спортсменам-участникам турнира 2022 года. Было подчеркнуто, что данные решения нанесут ущерб всем игрокам и являются непропорциональными.