Спорт Спорт Спорт

Во имя справедливости: теннисисты встали на защиту российских спортсменов

Максим Крюков
19:25 21.05.2022
Есть шанс, что организаторы Уимблдона допустят российских и белорусских спортсменов к участию в турнире.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pexels
Читайте нас на:

Профессиональные теннисисты встали на защиту российских спортсменов. После отказа организаторов Уимблдона не допускать представителей России и Белоруссии на турнир «Большого шлема» ассоциации профессиональных игроков заявили, что отказываются начислять рейтинговые очки за победу в одном из самых старых и престижных турниров мира, назвав решение организаторов дискриминацией по национальному признаку.

«Возможность игроков любой национальности участвовать в турнирах без дискриминации имеет основополагающее значение для нашего Тура. Решение Уимблдона запретить российским и белорусским игрокам соревноваться в Великобритании этим летом подрывает этот принцип и целостность рейтинговой системы», - говорится в сообщении Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Такое же решение приняли женская (WTA) и международная (ITF) ассоциации. Это результат беспрецедентного движения спортивной солидарности игроков по всему миру. После того, как организаторы Уимблдона в апреле заявили об отстранении российских и белорусских теннисистов от участия в турнире, о несправедливости и предвзятости британских властей заговорили игроки со всего мира.

«То, что сильнейшие теннисисты, для которых и Медведев, и Рублев - серьезные соперники, высказались именно за то, чтобы не отстранять игроков - это говорит о том, что они порядочные люди. Это очень характерно для тенниса. Здесь разговор идет о человечности. Очень приятно, что они боролись, как могли. Представители ATP и WTA уговаривали организаторов Уимблдона, но, исчерпав все возможности, приняли такое решение», - сказала Анна Дмитриева, 18-кратная чемпионка СССР по теннису.

«Что касается наших спортсменов: Медведева, Хачанова, Карацева и Рублева, то они никак не пострадают в данной ситуации, не играя на Уимблдоне, потому что остальным конкурентам не будут начисляться очки за эти соревнования, и мы оказываемся в равных условиях вместе с ними», - заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Как говорят спортивные эксперты, теперь появляется шанс, что организаторы Уимблдона будут вынуждены допустить к турниру всех игроков без исключения, чтобы не терять престижный статус. И тогда вопрос, кто станет лучшим теннисистом на планете, решится в честной спортивной борьбе.

Ранее организаторы Уимблдонского турнира выразили сожаление о решении Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) не начислять рейтинговые очки спортсменам-участникам турнира 2022 года. Было подчеркнуто, что данные решения нанесут ущерб всем игрокам и являются непропорциональными.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:33 В стране и мире
В ЛНР с 23 мая изменится курс гривны к рублю
16:56 В стране и мире
Захарова: российских дипломатов за рубежом пытаются «вербовать»
16:31 В стране и мире
Слуцкий пообещал Донбассу знаковые события в ближайшем будущем
15:44 В стране и мире
Бывший глава Минтранса Максим Соколов возглавил «АвтоВАЗ»
14:47 В стране и мире
Байдену, Псаки, Блинкену и еще 960 гражданам США запретили въезд в Россию
Популярное
Видео
Портреты Гитлера, свастики, руны: новые кадры обысков националистов из «Азовстали»
Видео
ВКС РФ уничтожили у Одессы предназначенные для украинских националистов хранилища с топливом
Видео
Российские десантники огнем БМД уничтожили позиции украинских боевиков в лесополосе
Видео
Шойгу заявил о формировании 12 воинских частей и подразделений в ЗВО на фоне намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО
Видео
Вице-премьер Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в войска
Видео
Опубликованы кадры запуска ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с Плесецка
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.