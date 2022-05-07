В Главном храме ВС РФ впервые состоялся Открытый хоровой собор

В хоровом соборе поучаствовало шесть хоровых коллективов.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Открытый хоровой собор Минобороны России, посвященный празднику Пасхи, впервые состоялся в Главном храме Вооруженных сил РФ. Хоровые коллективы исполнили произведения христианской духовной музыки, рассказывая зрителям о многовековых традициях православия и русской духовной музыкальной культуры.

В хоровом соборе поучаствовало шесть хоровых коллективов: православный хор и ансамбль Инженерных войск ВС РФ «За веру и отечество», хор курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного университета МО РФ, Преображенский и Камерный хор московского Храма Христа Спасителя, Камерный Хор Московского физико-технического института и Московская хоровая капелла мальчиков московской школы №1234. Всего выступило 250 человек.

Открытый хоровой собор станет традиционным событием. Мастера хорового искусства регулярно будут собираться в Главном храме ВС РФ, на территории Музейно-храмового комплекса, чтобы дарить зрителям живые эмоции, а также сохранять традиции церковных песнопений и передавать их следующим поколениям.

Ранее в Главном храме ВС РФ отметили главный праздник православных христиан - Пасху Христову. Под сводами Патриаршего собора торжество объединило верующих военнослужащих и гражданский персонал ВС РФ, а также прихожан.