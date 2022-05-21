В ЛНР с 23 мая изменится курс гривны к рублю

При определении цены в украинских гривнах необходимо округление до целых единиц в большую сторону, отметили власти республики.

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Власти Луганской народной республики (ЛНР) установят курс рубля в размере двух рублей за одну гривну. Об этом говорится в постановлении правительства ЛНР, которое вступает в силу с 23 мая.

«При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 2,0 российских рубля за одну украинскую гривну», - говорится в документе.

Уточняется, что при определении цены в украинских гривнах необходимо округление до целых единиц в большую сторону.

С 17 марта и до особо распоряжения на территории республики параллельно с российским рублем можно использовать гривну. Первоначально курс был установлен на уровне 2,5 рублей за одну гривну.

Ранее в Херсонской области заявили о переходе в рублевую валютную зону. Переходный период займет около четырех месяцев, в это время параллельно будут использоваться рубль и гривна.