Многие американцы остались недовольны ответом Псаки на вопрос про нехватку детских молочных смесей в США.

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Официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки вызвала шквал негатива в свой адрес в последний рабочий день после неоднозначного ответа на вопрос про нехватку детских молочных смесей в Соединенных Штатах.

Как передает агентство РИА Новости, Джен Псаки на вопрос о том, что делать родителям, если не получается найти молочную смесь для питания ребенка ответила, что в случае опасности здоровью младенца, необходимо обратиться к педиатру.

Многие американцы остались недовольны подобным ответом и посчитали его циничным. Вместо решения проблем с поставками, как передает агентство, официальный представитель Белого дома отмахнулась формальной фразой.

Ранее Джен Псаки пошутила в ответ на вопрос о дальнейших планах после ухода с должности. Она заявила о желании выспаться, читать и смотреть сериалы сразу после увольнения.