Глава МИД Италии заявил, что мир ждет «продовольственная» война

По его словам, чтобы преодолеть нехватку пшеницы и зерновых, необходимо создать защищенный коридор.

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Миру угрожает «продовольственная» война, если трудности с поставками украинского зерна сохранятся. Об этом заявил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

По его словам, чтобы преодолеть нехватку пшеницы и зерновых, необходимо создать защищенный коридор, которые позволит экспортировать пшеницу морем.

«В противном случае мы столкнемся не с простым продовольственным кризисом, а с продовольственной войной с неисчислимыми последствиями», - сказал Ди Майо в интервью газете La Stampa.

С началом спецоперации на Украине западные страны ввели против РФ жесткие санкции, в том числе нарушившие логистические цепочки. В связи с этим в мире резко выросли цены на пшеницу. Россия и Украина совместно поставляли на мировой рынок до 30 процентов пшеницы и ячменя.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что Россия готова экспортировать 25 миллионов тонн зерна через порт Новороссийска, предложение будет действовать до 1 августа. Он также отметил, что продовольственный кризис в мире начался задолго до ситуации на Украине.