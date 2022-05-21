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Захарова: российских дипломатов за рубежом пытаются «вербовать»

Максим Крюков
16:56 21.05.2022
По ее словам, подобные призывы встречаются на рабочих компьютерах и на пути следования дипломатов РФ.
Захарова: российских дипломатов за рубежом пытаются «вербовать»
© Фото: МИД РФ
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Российским дипломатам за рубежом приходят уведомления на рабочие компьютеры, где сотрудников призывают «принять правильное решение» в связи с проводимой Россией спецоперацией на Украине. Об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Дипломаты подходят к компьютерам, которые установлены в наших посольствах, чтобы что-то поискать в интернете, почту проверить. Нажимают на кнопку «пуск», включают экран и появляется push-уведомление с персональной информацией: "Добрый день, мы обращаемся к вам. Мы понимаем, что вы сейчас находитесь в состоянии принятия решения, поддержать ли вам то, о чем было заявлено в Москве, или, исходя из вашего голоса совести и моральных качеств, которые, мы знаем, очень высоки, принять другое, правильное решение. Если вы выбираете второе - вот телефон, по которому вы можете обратиться"», - заявила она в ходе выступления на «Битве ораторов» в Екатеринбурге.

Представитель МИД РФ отметила, что существует еще один метод, когда на остановках, которые находятся у посольств, или на пути следования российских дипломатов встречаются объявления с аналогичными призывами.

Ранее Мария Захарова пообещала, что Россия ответит на действия Запада. Она отметила, что проявление хамства и беззакония западных стран не останется безответным.

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