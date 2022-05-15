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Захарова пообещала, что Россия ответит на хамство и беззаконие Запада

Игнат Далакян
19:19 15.05.2022
Ранее Мария Захарова прокомментировала победу Украины на «Евровидении».
Захарова пообещала, что Россия ответит на хамство и беззаконие Запада
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Российская Федерация ответит на все хамские и находящиеся вне закона шаги западных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Они не останутся безответными: подобные где-то хамские, где-то просто находящиеся вне закона как международного права, так и их внутреннего или наших двусторонних отношений шаги. Безусловно, на все это мы ответим», - заявила Мария Захарова на телеканале «Россия-1».

Ранее Мария Захарова прокомментировала победу Украины на «Евровидении». По словам официального представителя МИД Российской Федерации, победа Украины в музыкальном конкурсе дополняет картину случившегося в стране.

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