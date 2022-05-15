В стране и мире Захарова пообещала, что Россия ответит на хамство и беззаконие Запада Игнат Далакян Ранее Мария Захарова прокомментировала победу Украины на «Евровидении». © Фото: MFA Russia via Globallookpress.com Читайте нас на: Российская Федерация ответит на все хамские и находящиеся вне закона шаги западных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Они не останутся безответными: подобные где-то хамские, где-то просто находящиеся вне закона как международного права, так и их внутреннего или наших двусторонних отношений шаги. Безусловно, на все это мы ответим», - заявила Мария Захарова на телеканале «Россия-1». Ранее Мария Захарова прокомментировала победу Украины на «Евровидении». По словам официального представителя МИД Российской Федерации, победа Украины в музыкальном конкурсе дополняет картину случившегося в стране. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика