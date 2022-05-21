Слуцкий пообещал Донбассу знаковые события в ближайшем будущем

Жители Луганской и Донецкой народных республик должны высказать свою позицию, как жить дальше, считает лидер фракции ЛДПР в Госдуме.

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Донбасс в ближайшее время ожидают знаковые события. Об этом в Донецке 21 мая заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, руководитель фракции ЛДПР в ГД Леонид Слуцкий.

По его словам, жители Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) должны высказать свою позицию, как жить дальше, так, как это в свое время было в Крыму и Севастополе.

«Уверен, что в течение ближайших месяцев здесь произойдут знаковые события», - подчеркнул он.

Слуцкий в субботу вместе с делегацией посещает Донецк. Там он, в частности, встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Ранее первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко заявил, что российские регионы возьмут шефство над территориями ЛДНР. РФ выделяет в помощь Донбассу материальные и человеческие ресурсы, отметил он.