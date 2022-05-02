«Попал 2 раза из 10»: сложивший оружие боец ВСУ рассказал, как проходила подготовка на полигонах Украины

Автомат и четыре полных рожка с патронами мужчин сдал, когда принял решение сложить оружие - столько же ему было выдано изначально, заявил он.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Сложивший оружие боец Вооруженных сил Украины рассказал, как проходила подготовка в рядах ВСУ. По словам мужчины, как такого обучения не было - его один раз привезли на полигон и дали десять патронов для тренировки.

«У нас ничего не было, просто раз взяли на полигон и все. Десять патронов дали... попал два раза из десяти», - рассказал он.

Украинский военнослужащий также заявил, что за время спецоперации ни разу не выстрелил. Автомат и четыре полных рожка с патронами он сдал, когда принял решение сложить оружие - столько же ему было выдано изначально.

Ранее сложивший оружие боец ВСУ Александр Курьянов-Симоменко рассказал о раздаче медикаментов, вызывающих зависимость, среди его сослуживцев. По словам военнослужащего батальона «Донбасс»*, это могут быть наркотические вещества, которые присылают как обезболивающее.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.