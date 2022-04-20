Канада отправит тяжелую артиллерию на Украину

Поставки будут подстраиваться под запрос украинской стороны, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

© Фото: Melissa Mahon, Pixabay

Канада собирается отправить на Украину тяжелую артиллерию. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

«Канада отправит на Украину тяжелую артиллерию», - цитирует его РИА Новости.

По его словам, поставки будут подстраиваться под запрос украинской стороны. Трюдо уточнил, что подробная информация по вопросу поставок будет обнародована в ближайшие дни.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала все государства Евросоюза союза обеспечить Украину вооружением. По ее словам, нет различий между тяжелым и легким вооружением, которое было бы возможно направить Украине.