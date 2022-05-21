Румыния может отказаться от «Евровидения» из-за скандала с оценками в пользу Украины

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Румыния может принять решение отказаться от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение» в будущем. Об этом заявил директор телеканала TVR1 Дан Туртурикэ.

По его словам, страна будет рассматривать возможность подать в суд на Европейский вещательный союз в связи с отменой оценок членов жюри из Румынии. Также он утверждает, что организаторы конкурса самостоятельно выставили оценки за шесть стран-участниц, перед этим отстранив их членов жюри от конкурса за то, что они голосовали друг за друга в полуфинале.

Ранее глава румынской делегации Юлиана Марчук заявила, что организаторы «Евровидения» заменили оценки, выставленные членам конкурса. Высший балл был отдан Украине вместо Молдавии.

Напомним, победу в конкурсе одержала Украина, набрав 631 балл. После исполнения песни солист группы призвал со сцены оказать поддержку Украине. Согласно регламенту конкурса, подобные политические высказывания запрещены, однако группу не дисквалифицировали, а организаторы заявили, что это было якобы «гуманитарное заявление».