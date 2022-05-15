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В Румынии заявили, что организаторы «Евровидения» заменили оценки в пользу Украины

Виктория Ивашечкина
23:51 15.05.2022
Также подчеркивается, что перед объявлением голосования Европейский вещательный союз отстранил жюри шести стран от конкурса из-за «неправильной схемы голосования».
В Румынии заявили, что организаторы «Евровидения» заменили оценки в пользу Украины
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress
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Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» заменили оценки, выставленные членам конкурса. Высший балл был отдан Украине вместо Молдавии. Об этом заявила глава румынской делегации Юлиана Марчук.

«Мы были удивлены, обнаружив, что результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны», - объяснила она в интервью молдавскому телеканалу TVR

Таким образом, согласно новым результатам, Молдавия не получила от Румынии ни одного балла. Также подчеркивается, что перед объявлением голосования Европейский вещательный союз отстранил жюри шести стран от конкурса из-за «неправильной схемы голосования».

Напомним, конкурс «Евровидение» прошел накануне в итальянском Турине. Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу в зрительском голосовании, получил 631 голос. После выступления солист коллектива призвал со сцены оказать поддержку украинской стороне. Согласно регламенту конкурса, подобные политические высказывания запрещены, однако группу не дисквалифицировали.

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