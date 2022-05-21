В ФРГ назвали игнорирование НАТО интересов России причиной конфликта на Украине

Бывший председатель СДПГ Лафонтен также выступил против односторонних санкций в отношении РФ, объяснив, что из-за ограничений немецкие компании теряют конкурентоспособность.

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Конфликт на Украине разгорелся из-за того, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс не посчитались с интересами безопасности РФ. Такое мнение в беседе с газетой Junge Welt выразил экс-председатель Социал-демократической партии в ФРГ Оскар Лафонтен.

«Москва уже 20 лет говорит о невозможности вступления Украины в Североатлантический альянс. Она настаивает, что никакие американские ракеты не могут быть размещены на украинско-российской границе. Эти интересы безопасности постоянно игнорировались. Это одна из главных причин», — говорится в материале издания.

Кроме того, бывший лидер партии негативно оценил одностороннюю санкционную политику в отношении Москвы. По его словам, из-за экономических антироссийских рестрикций компании в Германии начали терять конкурентоспособность. Санкциями против России, по словам Лафонтена, Запад «стреляет себе в ногу».

Ранее в Министерстве экономики ФРГ предупредили о дефиците бензина из-за эмбарго на российскую нефть. По словам главы ведомства Роберта Хабека, с такой серьезной проблемой может столкнуться восточная часть страны, которая зависит от нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт. На этом объекте используются российские энергоносители.