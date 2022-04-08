Россия готова помочь Армении и Азербайджану заключить мирный договор

Министры двух стран затронули вопросы создания комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы и дальнейших шагов по укреплению доверия.

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Россия готова оказать помощь в создании условий для заключения мирного договора между Ереваном и Баку. Об этом сегодня, 8 апреля, в ходе переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Россия готова оказывать содействие и той работе, которая сейчас развернулась между Ереваном и Баку, относительно создания условий для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном», - сказал он.

Министры двух стран затронули вопросы, которые обсуждались на уровне лидеров РФ и Армении, включая создание комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы и дальнейших шагов по укреплению доверия и стабильности.

Ранее, по словам Лаврова, Россия предложила включить Белоруссию в список стран-гарантов соглашения с Украиной. Глава МИД напомнил, что среди гарантов безопасности Украина хотела бы видеть все прилегающие к ней страны и еще ряд государств, включая постоянных членов Совета Безопасности ООН.