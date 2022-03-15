Пара разрушенных штурмовиков: кадры обломков двух Су-25 ВВС Украины в Херсонской области

Съемочная группа «Звезды» обнаружила в Херсонской области обломки двух штурмовиков Су-25 ВВС Украины. Корреспондент Валентин Гвоздев рассказал, что оба самолета были сбиты еще в воздухе во время полета на сверхмалой высоте, пилоты не успели катапультироваться.

Судя по всему сбитые штурмовики представляли собой пару - ведущего и ведомого, а какие именно задачи стояли перед летчиками, понять невозможно. Ранее корреспондент «Звезды» Алексей Алексеев продемонстрировал кадры работы артиллерии ЛНР по позициям ВСУ. По его словам, орудия стараются прятать в лесистой местности, чтобы избежать их обнаружения с использованием беспилотников противника.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.