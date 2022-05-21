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Накрыть огненным «Градом»: кадры работы российских РСЗО по позициям ВСУ

10:33 21.05.2022
Разведывать позиции противника и определять координаты целей стрельбы российским военнослужащим помогают беспилотники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град» по позициям украинских войск в ходе спецоперации по защите Донбасса.

При выполнении задач расчеты «Града» ЗВО уничтожили вражеские позиции, при этом осуществлялась быстрая смена огневых позиций.

Перезарядку машин РСЗО артиллеристы производили на запасной позиции, после чего выдвигались для того, чтобы вновь нанести удар по противнику.

Разведывать украинские позиции и определять координаты целей стрельбы российским военнослужащим помогают беспилотники.

Ранее российское оборонное ведомство публиковало видео пуска высокоточных ракет комплекса «Бал» по объектам военной инфраструктуры Украины. Удар наносился с побережья Черного моря. На кадрах - четыре ракеты комплекса устремились к назначенным целям.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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