Ракетные войска ВС РФ за сутки поразили украинскую батарею РСЗО «Град» и артбатарею на огневых позициях

В общей сложности, по данным МО РФ, с начала проведения спецоперации были уничтожены 316 установок реактивных систем залпового огня.

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Ракетные войска ВС РФ за сутки поразили украинскую батарею РСЗО БМ-21 «Град» и артбатарею на огневых позициях. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками за сутки поражены девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и артиллерийская батарея на огневых позициях», - сказал он.

В общей сложности, по данным МО РФ, с начала проведения спецоперации были уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 683 беспилотника, 281 ЗРК, 2 756 танков и других боевых бронемашин, 316 установок РСЗО, 1 234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2 563 единицы военной автоспецтехники.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры объективного контроля уничтожения украинских РСЗО, которые были спрятаны в городской промышленной застройке.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.