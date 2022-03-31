МО РФ показало кадры уничтожения украинских РСЗО ракетным вооружением с БПЛА

Точечные удары по системам залпового огня проводились высокоточным ракетным вооружением с БПЛА.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения реактивных систем залпового огня украинской армии, которые были спрятаны в городской промышленной застройке. В военном ведомстве отметили, что точечные удары по системам залпового огня проводились высокоточным ракетным вооружением с беспилотника.

В МО РФ указали, что объективным контролем с БПЛА подтверждено точное попадание и уничтожение систем залпового огня ВСУ. Напомним, ранее Минобороны опубликовало кадры объективного контроля уничтожения опорного пункта ВСУ высокоточным оружием.

Также официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что авиация Вооруженных сил России поразила 28 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, три полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения, четыре хранилища топлива и 6 районов сосредоточения украинской боевой техники.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.