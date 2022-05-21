Опубликовано видео изнутри взорвавшейся у роддома в Казахстане аптеки

На кадрах видно, что внутри заведения обрушились стены и потолок. Сейчас экстренные службы разбирают завалы.

© Видео: shymkent.onlain, Instagram* © Фото: shymkent.onlain, Instagram* (*Meta Platfoms - организация владеет Facebook и Instagram, признана экстремистской на территории РФ)

В социальных сетях появилось видео изнутри аптеки, которая взорвалась неподалеку от роддома. ЧП произошло в казахстанском Шымкенте.

На кадрах видно, что внутри заведения обрушились стены и потолок. Сейчас экстренные службы разбирают завалы.

По информации СМИ Казахстана, в результате взрыва один человек погиб - это сторож аптеки. Кроме того, пострадал стоящий рядом пятиэтажный жилой дом.

Уточняется, что в настоящее время пожар полностью локализован. Причины произошедшего выясняют специалисты.