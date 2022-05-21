Взрыв прогремел неподалеку от роддома в казахстанском Шымкенте

По данным информационных порталов Казахстана, один человек был ранен, он доставлен в больницу.

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Неподалеку от роддома в казахстанском Шымкенте прогремел взрыв. Кадры произошедшего появились в социальных сетях.

По данным информационных порталов Казахстана, один человек был ранен, он доставлен в больницу. Кроме того, повреждения получил жилой пятиэтажный дом.

В полиции заявили, что, по предварительным данным, взрыв произошел в межбольничной аптеке. Причины инцидента выясняют.