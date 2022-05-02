В ЛДПР опровергли данные о съезде 25 мая, на котором будет выбран новый председатель партии

Было подчеркнуто, что дату съезда может определить только высший совет партии.

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Заместитель главы фракции Либерально-демократической партии в Государственной думе Ярослав Нилов в разговоре с ТАСС опроверг данные СМИ о том, что съезд ЛДПР состоится 25 мая.

Парламентарий заявил, что эта информация не соответствует действительности и призвал представителей прессы не вводить в заблуждение членов партии. Нилов подчеркнул, что дату съезда определит только высший совет ЛДПР.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник передавало, что съезд Либерально-демократической партии, на котором должны выбрать ее нового председателя, состоится 25 мая.

Напомним, что основатель и бессменный лидер партии Владимир Жириновский умер 6 апреля на 75-ом году жизни. В феврале его госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве с тяжелой формой COVID-19.