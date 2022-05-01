В Венгрии заявили, что 10 стран открыли счета для оплаты российского газа

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Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш сообщил, что девять стран Европы, помимо Венгрии, открыли счета в российском банке, чтобы покупать газ по схеме, которую предложила Москва. Гуйяш также напомнил, что ЕС не вводил никаких ограничительных мер, делающих оплату российского газа в рублях невозможной, так как это регулируется гражданско-правовым договором между государствами и компаниями.

«Венгрия открыла счет в евро, на который зачисляется цена на газ в евро, а затем банк конвертирует ее в рубли. Помимо нас, так делают еще девять стран, но они не говорят, что поступают так же, просто потому, что в Европе сейчас "быть хорошим для Европы" означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом и в международной жизни», - сказал глава канцелярии Орбана в эфире Rádió Kossuth.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что большинство ключевых партнеров РФ уже дали согласие на переход на предложенную Москвой схему оплаты за российский газ. Глава МИД РФ отметил, что нет разницы, какой валютой страны будут расплачиваться за голубое топливо из РФ. Главное - что это будет происходить через банк, а не «Газпром».

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что если страны Запада хотят оплатить поставки российского газа, то им нужно открыть счета в банках РФ. Поступающие средства банк будет конвертировать в рубли.