Взрыв прогремел на крупнейшем НПЗ в Южной Корее

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По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Южной Корее. Об этом пишет агентство Yonhap.

Сообщается, что авария произошла на нефтеперерабатывающем заводе S-Oil в промышленном городе Ульсан, расположенном в 414 км к юго-востоку от Сеула. Для ликвидации пожара были направлены пожарные.

Южнокорейские власти считают, что авария произошла во время переработки сырой нефти.

В начале этого года произошла авария на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени. По данным МЧС, на предприятии вспыхнула установка по переработке мазута. Тогда в результате инцидента никто не пострадал.