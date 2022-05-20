В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Взрыв прогремел на крупнейшем НПЗ в Южной Корее

Максим Крюков
09:24 20.05.2022
Предположительно, авария произошла во время переработки сырой нефти.
© Видео: CyclistAnons, Twitter © Фото: CyclistAnons, Twitter
Читайте нас на:

По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Южной Корее. Об этом пишет агентство Yonhap.

Сообщается, что авария произошла на нефтеперерабатывающем заводе S-Oil в промышленном городе Ульсан, расположенном в 414 км к юго-востоку от Сеула. Для ликвидации пожара были направлены пожарные.

Южнокорейские власти считают, что авария произошла во время переработки сырой нефти.

В начале этого года произошла авария на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени. По данным МЧС, на предприятии вспыхнула установка по переработке мазута. Тогда в результате инцидента никто не пострадал.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:49 В стране и мире
Раскрыты подробности массового дезертирства украинских солдат на южном направлении
09:24 В стране и мире
Видео
Взрыв прогремел на крупнейшем НПЗ в Южной Корее
08:50 В стране и мире
Видео
Во Франции и Австралии сообщили о первых случаях заражения оспой обезьян
07:45 В стране и мире
Побывавший на Украине француз обратился к Макрону из-за боевиков «Азова»*
Популярное
Источник прокомментировал данные о возможных покупателях бизнеса McDonald's в РФ
Видео
Вице-премьер Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в войска
Видео
МО РФ: провал атаки под Запорожьем стоил Украине 26 танков, 12 БМП и 100 боевиков
Видео
Стрельба залпом: кадры запуска «Калибров» с фрегата ЧФ по военной инфраструктуре Украины
Видео
Опубликованы кадры сдачи в плен украинских боевиков с «Азовстали»
Песков не исключил разблокировку Meta* в России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.