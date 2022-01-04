Локализован пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени

Пожар, возникший на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени был локализован прибывшими на место происшествия сотрудниками МЧС. По данным спасателей, в результате инцидента никто не пострадал. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

«В 09 час. 42 мин. 04.01.2022 г. поступило сообщение о загорании установки глубокой переработки мазута на территории Антипинского НПЗ расположенного по адресу г.Тюмень ул. 6 км Старотоболького тракта д.20. Информации о пострадавших не поступало. В 11 час. 02 мин. пожар был локализован», - говорится в сообщении на сайте регионального МЧС.

На устранение возгорания привлечено 84 человека и 30 единиц техники, в том числе от МЧС России 60 человек и 22 единицы техники.

Возгорание сняли на видео и опубликовали в соцсетях местные жители. На кадрах виден огромный столб пламени, вырывающийся из здания.