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Жители США выступили с критикой в сторону нового официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер. Накануне в ходе своей речи она объяснила высокие темпы американской инфляции «повышением цен Путина». Некоторые с иронией заметили, что ей пока не удается так убедительно врать, как это делала ее предшественница Джен Псаки.

«Карин Жан-Пьер едва сдерживается, когда произносит вслух "повышение цен Путина". Дайте ей время, и она научится также хорошо врать, как это делала Псаки», - написали в комментариях под видео с речью официального представителя Белого дома, передает РИА Новости. «В Белом доме и увеличение числа свидетельств НЛО за последние двадцать лет свяжут с приходом к власти Путина», - отметил другой комментатор.

Несколькими днями ранее стало известно о том, что Джен Псаки покинет пост пресс-секретаря Белого дома. Эту должность с 13 мая заняла ее нынешний заместитель Карин Жан-Пьер. Отмечалось, что Жан-Пьер станет первой в истории чернокожей американкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту