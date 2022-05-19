В США раскритиковали нового представителя Белого дома после слов о Путине
Жители США выступили с критикой в сторону нового официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер. Накануне в ходе своей речи она объяснила высокие темпы американской инфляции «повышением цен Путина». Некоторые с иронией заметили, что ей пока не удается так убедительно врать, как это делала ее предшественница Джен Псаки.
«Карин Жан-Пьер едва сдерживается, когда произносит вслух "повышение цен Путина". Дайте ей время, и она научится также хорошо врать, как это делала Псаки», - написали в комментариях под видео с речью официального представителя Белого дома, передает РИА Новости.
«В Белом доме и увеличение числа свидетельств НЛО за последние двадцать лет свяжут с приходом к власти Путина», - отметил другой комментатор.
Несколькими днями ранее стало известно о том, что Джен Псаки покинет пост пресс-секретаря Белого дома. Эту должность с 13 мая заняла ее нынешний заместитель Карин Жан-Пьер. Отмечалось, что Жан-Пьер станет первой в истории чернокожей американкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту