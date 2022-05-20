Во Франции и Австралии сообщили о первых случаях заражения оспой обезьян

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Во Франции и Австралии обнаружили первых пациентов с заражением оспой обезьян. Ранее о заразившихся сообщили в Испании, Португалии, Италии, Великобритании и Швеции. Предполагаемых заболевших сейчас обследуют в Канаде.

Некоторые страны заранее вводят меры по борьбе с инфекцией. Так специальная группа уже сформирована в Норвегии, об особом режиме объявили и в Перу, хотя подтверждённых случаев в стране пока нет.

Обезьянья оспа пошла из Африки, заболевание может передаваться от животных, оно вызывает сыпь и лихорадку. Инфицированный человек может заразить другого только при тесном контакте. Специальной вакцины от неё пока нет, однако специалисты заявляют, что в качестве профилактики эффективна прививка от обычной оспы.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе с целью недопущения завоза оспы обезьян на территорию страны. Сообщается, что риск завоза инфекции в РФ оценивается как низкий.