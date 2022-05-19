Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с оспой обезьян в РФ

Как утверждают в ведомстве, уже создана и протестирована тест-система для быстрого выявления данного заболевания.

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С целью недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе. Также в Роспотребнадзоре проинформировали о рисках завоза инфекции в страну.

«На сегодняшний день случаев оспы обезьян в России нет. Риск завоза инфекции оценивается как низкий», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Также сообщается, что в России создали автономную тест-систему для быстрого выявления возможных случаев оспы обезьян. Учреждение заявило об успешно проведенных лабораторных испытаниях.

Уточняется, что анализ прост в своем выполнении, что позволяет использовать его во внелабораторных условиях, то есть в формате «у постели больного». По данным Роспотребнадзора, тест эффективен, специфичен и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы.

Ранее стало известно, что в Испании предварительно подтвердили семь случаев заражения людей оспой обезьян. Кроме того, мадридские власти подчеркнули, что в сообществе насчитывается еще 22 пациента с подозрением на заражение оспой обезьян.